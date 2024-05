Stravolgimento totale in vista per il Napoli . De Laurentiis è furioso con la squadra, per il patron nessuno è invedibile, anche i big come Kvara tskhelia, Di Lorenzo e Lobotka . nessuno è al sicuro. Il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto ad una ...

Kvara non è più incedibile: ADL lo saluterebbe per 130mln - kvara non è più incedibile: ADL lo saluterebbe per 130mln - ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - kvara non è più incedibile: ADL lo saluterebbe per 130mln L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione sul futuro di ...

Inter, intreccio da urlo con Kvaratskhelia: 100 milioni cash - Inter, intreccio da urlo con kvaratskhelia: 100 milioni cash - L'Inter guarda al futuro prossimo di kvaratskhelia: protrebbe esserci in ballo un affare da oltre 100 milioni di euro, tutti cash ...

PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport, ed. Campania: "Non ci sono scuse" - PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport, ed. Campania: "Non ci sono scuse" - Il Corriere dello Sport nell'edizione campana, apre con "Non ci sono scuse". Napoli affondato anche dal Bologna: perde 2-0 al Maradona, 8 punti in 9 partite. Tifosi traditi. Azzurri fischiati e contes ...