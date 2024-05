Kvara - affondo PSG | 80 milioni più un giocator - la risposta del Napoli

(Di martedì 14 maggio 2024) Il futuro di Khvichatskhelia continua ad essere in bilico. L’esterno azzurro continua a lavorare con ilper il rinnovo. Sono giorni caldi in casaper il futuro del club. La stagione sta volgendo al termine e tra le file azzurre si respira un grosso malcontento dopo gli ultimi risultati. L’attuale nono posto in classifica complica i piani della società, la quale non parteciperà neppure alla prossima Champions League. I risultati negativi comportano (ovviamente) anche delle importanti perdite economiche, le quali non permetteranno ad Aurelio De Laurentiis di agire “liberamente” sul mercato. Quest’ultimo sarà un tassello cruciale da cui ripartire in vista dei prossimi anni. Non a caso, il presidente sarebbe pronto ad attuare una mini rivoluzione che “colpirà” anche i big”. Il primo calciatore a lasciare il ...

