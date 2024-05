Kendrick Lamar - nel bel mezzo della faida con Drak - ha già sfornato la canzone dell' estate

Il dissing tra Kendrick Lamar e Drake , due dei maggiori rapper della scena americana, riporta inevitabilmente alla mente agli anni d’oro del rap. Parliamo di quelli delle faide tra Tupac e Notorious B.I.G. o, più recente, tra Jay-Z e Nas, e non è ...

Kedrick Lamar vs Drake, la guerra dei mondi - Kedrick lamar vs Drake, la guerra dei mondi - Secondo alcuni, il 4 maggio si è toccato uno dei momenti più alti della storia dell’hip hop, secondo altri si sarebbe trattato del giorno in cui il genere sarebbe morto. Ciò che si può dire è che abbi ...

Fearless Movement di Kamasi Washington. Giocare senza paura - Fearless Movement di Kamasi Washington. Giocare senza paura - Mentre kendrick lamar dà sfoggio della sua versatilità in u, passando dall’aggressività accusatoria a un trascinato risentimento alcolico della seconda strofa, un sax si muove come la carezza di un ...

Kendrick Lamar debutta alla #1 della classifica americana Billboard Hot 100 - kendrick lamar debutta alla #1 della classifica americana Billboard Hot 100 - kendrick lamar debutta alla #1 della classifica americana Billboard Hot 100 con il singolo "Not Like Us" e infrange il record di stream.