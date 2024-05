Juventus - rilancio per Gudmundsson | due contropartite in cambio

La ‘ Prima Pagina IN Edicola ’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in ante Prima , i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria Prima Pagina ...

Calciomercato Napoli, obiettivo Gudmundsson: Manna si muove per l'islandese del Genoa - Una stagione da protagonista con la maglia del Genoa, poi finito nel mirino anche del Napoli. Albert gudmundsson è uno dei profili più seguiti dal club azzurro: secondo quanto ...

IL MATTINO - Napoli, affondo per Conte, pronto l'assalto definitivo, è lui il preferito di ADL - Come riporta Il Mattino, dopo l'ennesima brutta figura della stagione contro il Bologna, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si sarebbe deciso ad affondare il colpo per Antonio Conte. L'ex t ...

Cds: "Napoli, vertice per il nuovo allenatore" - Il presidente riunisce i dirigenti, Gasp resta il preferito ma Conte, Italiano e Pioli resistono. Si parla anche del futuro incerto di Dybala con la Roma e della finale di Coppa Italia di domani tra ...