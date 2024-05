Juvemania | nessun gioco e Champions raggiunta senza meriti | Allegri lo sa - pronti all’era Thiago Motta|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 14 maggio 2024) 2024-05-13 17:15:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Il pareggio interno anche con la Salernitana non deve stupire più di tanto, perché rientra nell’ordinarietà di questa Juventus: una squadra che gioca male da tre anni, e che in questa stagione è implosa dopo la gara interna con l’Empoli. Infatti non è riuscita ad avere ragione nemmeno di una formazione già retrocessa e che in 36 partite è riuscita a mettere insieme appena 16 punti. Il Sassuolo, penultimo, ne ha fatti 29. La Juventus diè questa, da sempre, e le parole a fine gara di Rabiot hanno fatto capire quale confusione regni all’interno dello spogliatoio. Quando la squadra entra in campo non ha un piano gara, ma gioca sull’improvvisazione e, se va bene, qualcuno la butta dentro. Ma quel qualcuno non c’è. Vlahovic ieri ...