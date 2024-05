Josh O' Connor è l' uomo più stiloso del momento | ecco come si è aggiudicato l' ambito primato

(Di martedì 14 maggio 2024) Challengers, il film già cult di Luca Guadagnino di cui è protagonista, l'ha consacrato re della moda fuori e dentro lo schermo.O'non è più solo il giovane principe Carlo di The Crown, ma un riferimento assoluto per i fashion addicted.ha fatto l'attore britannico ad aggiudicarsi game, set, match in fatto di stile?

Josh O'Connor, l'attore britannico protagonista di Challengers di Luca Guadagnino, ma anche de La Chimera di Alice Rohrwacher si è raccontato in un'intervista in cui ha fatto emergere le sue fragilità.Continua a leggere

Tenetevi stretti i vostri churros: la Challengers -mania si è riversata dal campo di Phil's Tire Town al tappeto del Met Gala 2024 , con Josh O'Connor e Mike Faist in due look Loewe personalizzati. Il dress code, "Garden of Time", prende il nome da ...

I premi non sempre sono giusti. E vedere La Chimera uscire a mani vuote dai David di Donatello 2024, lo ammettiamo, ha lasciato un po’ l’amaro in bocca. Per fortuna il film di Alice Rohrwacher arriva stasera in tv alle 21.15 su Sky Cinema Due (in ...

Josh O'Connor gli allenamenti per Challengers Ha battuto un po' la fiacca! - josh O'connor gli allenamenti per Challengers Ha battuto un po' la fiacca! - Il dualismo tra i protagonisti di Challengers evidentemente va anche oltre il grande schermo, perché josh O'connor ha rivelato di aver barato parecchio per quanto riguarda la sua dieta, a differenza ...

