Joe Bastianich costretto al ritiro per motivi di salute L’annuncio di Luxuria all’Isola dei Famosi

(Di martedì 14 maggio 2024) L’Isola dei2024 ha perso uno dei suoi protagonisti più amati. Joeha dovuto porre fine alla sua avventura a causa di problemi di. Il naufrago è stato allontanato per alcuni accertamenti medici e, purtroppo, è statoa interrompere la sua permanenza in Honduras.del suoè stato fatto durante la puntata del 13 maggio, aggiungendo il suo nome a una lista di concorrenti che hanno lasciato il programma anticipatamente, come Pietro Fanelli e Daniele Radini Tedeschi. Durante la trasmissione, Eleonoire Casalegno aveva dato spazio proprio alle parole dello chef, che aveva spiegato di esserea fare un passo indietro perdi. Inizialmente il pubblico aveva sperato che ...

Si è appena conclusa l’ ottava puntata della diciottesima edizione de L’ Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria in cui un gruppo di personaggi famosi (e non) si mette alla prova, accettando di vivere come naufraghi ...

Joe Bastianich si ritira dall’Isola dei Famosi 2024 per motivi medici: “Pesante non poter continuare” - Joe bastianich si ritira dall’Isola dei Famosi 2024 per motivi medici: “Pesante non poter continuare” - Joe bastianich si è ritirato dall'Isola dei Famosi. Nella puntata del 13 maggio, il concorrente è stato costretto a lasciare il reality per motivi di ...

Isola dei famosi 2024, Rosanna Lodi eliminata: cinque naufraghi in nomination - Isola dei famosi 2024, Rosanna Lodi eliminata: cinque naufraghi in nomination - Rosanna Lodi è la naufraga eliminata nella puntata del 13 maggio dell’Isola dei Famosi 2024. I leader di questa settimana sono Matilde Brandi e Edoardo Stoppa. In nomination cinque naufraghi: Samuel ...

Joe Bastianich lascia l'Isola dei Famosi per motivi di salute - Joe bastianich lascia l'Isola dei Famosi per motivi di salute - Joe bastianich, noto imprenditore e ex giudice di Masterchef, ha abbandonato l'Isola dei Famosi. La notizia è stata annunciata durante la diretta del reality condotto da Vladimir Luxuria, andata in on ...