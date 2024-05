Jj4 sarà trasferita in Germania | l’annuncio sull’orsa che uccise Andrea Papi

(Di martedì 14 maggio 2024) L’orsa Jj4 che ha aggredito e uccisopotrebbe esserein, in un’oasi nella Foresta Nera. Lo ha annunciato, come riporta il Corriere del Trentino, l’assessore provinciale del Trentino Roberto Failoni. Sull’animale, attualmente rinchiuso nel Centro recupero fauna alpina Casteller di Trento, pendeva un’ordinanza di abbattimento: disposta dal presidente del Trentino Alto Adige, Maurizio Fugatti, impugnata dalle associazioni animaliste, era stata infine sospesa dal Consiglio di Stato lo scorso luglio. I giudici avevano definito il provvedimento «sproporzionato e non coerente con le normative sovrannazionali e nazionali». Adesso, il prossimo 30 maggio, in Consiglio il Stato si terrà una riunione che avrà al centro la proposta del trasferimento. Il destino di Jj4 Stando a quanto si ...

Jj4 non sarà abbattuta, ma verrà trasferita in Germania - Jj4 non sarà abbattuta, ma verrà trasferita in germania - In base alle prime informazioni disponibili, l'orsa potrebbe quindi essere trasferita in germania in autunno, ma prima sarà necessario terminare i lavori di adeguamento ai recinti del parco faunistico ...

L’orsa Jj4 che uccise Andrea Papi non verrà abbattuta - L’orsa Jj4 che uccise Andrea papi non verrà abbattuta - L’orsa Jj4 che il 5 aprile 2023 uccise il 26enne runner di Caldes (Trento), Andrea papi, non verrà abbattuta ... Ora però lo stesso Fugatti ha firmato il trasferimento di Jj4 in germania, in un’oasi ...

Andrà in Germania l'orsa che uccise Andrea Papi - Andrà in germania l'orsa che uccise Andrea papi - TRENTO. L’orsa JJ4, responsabile della morte di Andrea papi in val di Sole, sarà trasferita in un Parco per orsi e lupi nella Foresta Nera in germania. Lo ha riferito l'assessore provinciale ai grandi ...