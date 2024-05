Jesi Fioretto | oro - argento e bronzo per Mont - Frulla e Chiaromonti

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 14 maggio 2024) A Riccione ottimi risultati per i marchigiani in lizza per gli ultimi pass per i Tricolori under 17 e under 20 di Genova. I tre medagliati tutti del club scherma, 14 maggio 2024 – Il PlayHall di Riccione ancora protagonista della scherma italiana. Dallo scorso venerdì, infatti, dopo i Tricolori Under 14 è il turno del Campionato Nazionale Gold Cadetti e Giovani. Quattro giornate di assalti, con 12 per assegnare altrettanti “titoli nazionali” ma anche per designare gli ultimi qualificati, per ciascuna categoria e specialità, ai Campionati Italiani Under 17 e Under 20 che andranno in scena a Genova dal 24 al 26 maggio. Hanno, infatti, ottenuto il pass per i Tricolori Cadetti e Giovani i primi quattro classificati dele della sciabola e i primi otto nella spada. La prima giornata di venerdì 10 è stata interamente ...