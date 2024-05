Jannik Sinner - l’indiscrezione | niente Roland Garros

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 14 maggio 2024) Arrivano bruttissime notizie per. L’infortunio all’anca che ha accusato recentemente, che lo ha costretto al ritiro a Madrid e la forfait a Roma, sembra infatti non avere nessuna intenzione di lasciarlo in pace. E così, secondo le indiscrezioni che si stanno diffondendo nelle ultime ore, il fortissimo tennista italiano rischia seriamente di saltare anche ildi Parigi.Leggi anche:numero 1 al mondo senza giocare: è davvero possibile. Ecco come E pensare che, in caso di risultato positivo al torneo del Grande Slam in programma in Francia,avrebbe persino potuto puntare alla posizione numero 1 al mondo, scavalcando così il ‘mostro’ Novak Djokovic. Ad ogni modo, l’infortunio all’anca non sembra ...