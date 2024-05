Iveco Group - settimana sostenibilit - diversi -à, equità e innovazione

(Di martedì 14 maggio 2024) TORINO (ITALPRESS) –, disciplina finanziaria, partnership eà: questi sono i pilastri alla base del Piano Strategico di, la cui versione aggiornata è stata presentata recentemente. Il Gruppo ritiene che il successo a lungo termine si ottenga abbinando l’all’uso efficiente delle risorse e la prosperità finanziaria alle performance ESG. Ciò implica condurre le proprie attività in modo economicamente sano, ecologicamente sostenibile e socialmente vantaggioso, in linea con lo Scopo aziendale di “promuovere una società più sostenibile”. Il Gruppo ha dato prova evidente di questo impegno nel 2023, quando ha lanciato un’iniziativa chiamatadellaà e dellatà,...

Milano, 14 mar. (askanews) – Iveco Group svela in occasione del Capital Markets Day a Torino il nuovo piano strategico al 2028 Unlimited Pathways che prevede 5,5 miliardi di investimenti e obiettivi per ciascuna delle 5 business unit: Truck, Bus, ...

Olof Persson sostituirà Gerrit Marx nel ruolo di ceo del gruppo Iveco con decorrenza dal primo luglio. In quella data Gerrit Marx lascerà Iveco Group per assumere l'incarico di ceo in Cnh Industrial al posto di Scott Wine. Olof Persson , che proviene ...

Iveco Group ha chiuso il primo trimestre con ricavi consolidati pari a 3,4 miliardi di euro (in linea con il primo trimestre 2023). ebit adjusted pari a 233 milioni di euro (in crescita di 59 milioni di euro) e utile netto adjusted pari a 153 ...

Iveco Group organizza la seconda Settimana della Sostenibilità e della Diversità, Equità e Inclusione. L'appuntamento si tiene nuovamente quest'anno, dal 13 al 17 maggio, con le oltre 36.

