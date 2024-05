Italiani all' estero | Vicario top - Farioli blinda l' Europ - Grifo rischia di starne fuori

(Di martedì 14 maggio 2024) Milano, 14 maggio 2024 - Manca pochissimo al termine dei campionati, siamo entrati nelle settimane decisive dove ogni punto guadagnato, o perso, potrebbe rivelarsi fondamentale. Eccezion fatta per la Liga (che terminerà sabato 25), questo fine settimana sarà l'ultima giornata di Premier League, Bundesliga e Ligue 1. In questa puntata diall', spazio anche ai campionati extraei, come quello degli Emirati Arabi Uniti dove milita Manolo Gabbiadini con la casacca dell'Al-Nasr. L'attaccante ex Sampdoria si è rivelato decisivo nell'ultima partita di UAE Pro League segnando al 58' il gol del definitivo 2-1 contro il Khor Fakkan Sports Club. Ora l'Al-Nasr è quinto in classifica a quota 38 punti, matematicamentedalla corsa al secondo posto che qualificherebbe ai preliminari di Champions League ...

Coppa Italia: Juve, Yildiz e Danilo si allenano in gruppo - Coppa Italia: Juve, Yildiz e Danilo si allenano in gruppo - Ultimo allenamento della Juventus, questa mattina, prima della partenza per Roma, alla vigilia della finalissima di Coppa Italia contro l'Atalanta. Massimiliano Allegri ha ritrovato tutti gli acciacca ...

Atalanta in finale di Coppa Italia, programma della vigilia e ultime notizie - Atalanta in finale di Coppa Italia, programma della vigilia e ultime notizie - La squadra si è allenata in mattinata a Zingonia, presente come sempre il presidente Percassi, alla vigilia della finale contro la Juve. A parte gli infortunati Holm e Kolasinac, che voleranno comunqu ...

Atalanta-Juventus, una finale di Coppa Italia senza storia I 3 motivi per cui i bianconeri possono credere nell'impresa - Atalanta-Juventus, una finale di Coppa Italia senza storia I 3 motivi per cui i bianconeri possono credere nell'impresa - COPPA ITALIA - Atalanta-Juventus, finale con pronostico a tutto favore della Dea ma non mancano i motivi per credere nella vittoria bianconera. Eccoli.