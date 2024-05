Università di Bologna e HPE Italia: insieme per la didattica e la ricerca - Università di Bologna e HPE italia: insieme per la didattica e la ricerca - Il Rettore dell'Università di Bologna Giovanni Molari e Claudio Bassoli, Presidente e Amministratore Delegato di Hewlett Packard Enterprise italia, hanno siglato un protocollo di intesa che vedrà le d ...

Italia: ricercatore a Tongji University vuole connettere Paese, Cina attraverso design - italia: ricercatore a Tongji University vuole connettere Paese, Cina attraverso design - Shanghai, 14 mag - (Xinhua) - "La prima volta che ho visto una hulu, la piccola zucca, mi e' piaciuta la sua forma. In molti aspetti diversi della cultura ...

Stellantis non vuole concorrenti cinesi in Italia ma ci venderà auto cinesi Leapmotor prodotte in Polonia - Stellantis non vuole concorrenti cinesi in italia ma ci venderà auto cinesi Leapmotor prodotte in Polonia - Stellantis, che si oppone energicamente all’arrivo di produttori cinesi in italia, venderà auto elettriche cinesi in italia. Il gruppo franco – italiano ha infatti concluso un accordo con la casa cine ...