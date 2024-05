ITALIA – POLONIA | PARTITA IN DIRETTA VNL

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 14 maggio 2024) Oggi inizia la Volleyball Nations League, competizione molto importante per le azzurre che sono ancora in corsa per ottenere un posto alle Olimpiadi di Parigi 2024 Le azzurre convocate per questa prima settimana di VNL sono le seguenti: Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Francesca Bosio.Schiacciatrici: Alice Degradi, Caterina Bosetti, Stella Nervini, Loveth Omoruyi.Centrali: Linda Nwakalor, Anna Danesi, Sara Bonifacio, Yasmina Akrari.Opposti: Camilla Mingardi, Ekaterina Antropova. Liberi: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino. Ancora mancano tutte le altre big che stanno disputando sedute mirate di allenamento prima di integrarsi al resto del gruppo. Oggi le azzurre faranno in loro esordio in Volleyball Nations League contro la temutissimaEsordio non facile per l’in quanto sappiamo come lastia facendo ...