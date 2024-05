Italia | libri cinesi attirano attenzione globale a maggior fiera del libro nazionale

(Di martedì 14 maggio 2024) Torino, 14 mag – (Xinhua) – Gli editoridi recente hanno colto l’opportunita’ di raggiungere nuovi lettori alla piu’ grandedelin. Il Salone interdeldi Torino, tenutosi dal 9 fino a ieri 13 maggio, ha attirato piu’ di 4.000 professionisti dell’editoria provenienti da 43 Paesi e regioni di tutto il mondo, con il tema “Vita immaginaria”. La China National Publications Import and Export Co (CNPIEC) aveva uno stand allae ha promosso 458di 22 editori. “L’opportunita’ di acquistare questo tipo die’ rara, e spero di vedere piu’simili alle prossime fiere”, ha affermato lo studente dell’Universita’ ...

Pechino, 10 apr – (Xinhua) – Le storie cinesi hanno attirato l’ attenzione dei visitatori della Bologna Children’s Book Fair, attualmente in corso nella citta’ centrale Italia na di Bologna. Agenzia Xinhua

