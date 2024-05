Italia femminile - Soncin | Obiettivo Euro 2025 Il calcio delle ragazze racchiude emozioni e sogni

(Di martedì 14 maggio 2024) “Come Nazionale abbiamo l’di arrivare a. Ilgiocato dalleè un mondo che, sacrifici. Una passione estrema da parte; la persona viene sempre prima del professionista. Il rispetto per i rapporti viene prima dell’organizzazione di gioco stessa”. Queste le parole dell’allenatore della Nazionale, Andrea, durante la conferenza stampa di presentazione di ‘Vivo Azzurro TV’, presso la Lanterna di Fuksas. “I club stanno investendo tanto, stanno crescendo molto, attirando sempre più appassionati – ha aggiunto il ctazzurre –. Anche se siamo in ritardo rispetto ad altre nazioni, il ...

