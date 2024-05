(Di martedì 14 maggio 2024) Per gli azzurri adesso occhi puntati sulla finale di Ankara ROMA - Si chiude con un ottimo piazzamento dell'nellala quarta e ultima tappa della World Cup 2024 diModerno, appena terminata a, in Bulgaria. La coppia azzurra formata da Alice Rinaudo (Fiamme Oro)

Federico Alessandro (Aeronautica Militare) ed Aurora Tognetti (Carabinieri) centrano il terzo posto nella specialità non olimpica della staffetta mista nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di Pentathlon moderno, andata in scena ad Ankara , ...

La staffetta mista della terza tappa della Coppa del Mondo 2024 di Pentathlon moderno, andata in scena a Budapest , in Ungheria, vede l’Italia di Maria Lea Lopez (Carabinieri) e Giorgio Micheli (Fiamme Oro) chiudere al sesto posto con 1313 ...

Italia del Pentathlon sesta in staffetta mista a Sofia - Italia del pentathlon sesta in staffetta mista a Sofia - ROMA (ITALPRESS) – Si chiude con un ottimo piazzamento dell’Italia nella staffetta mista la quarta e ultima tappa della World Cup 2024 di pentathlon Moderno, appena terminata a Sofia, in Bulgaria. La ...

Pentathlon, Alice Rinaudo e Matteo Bovenzi sesti nella staffetta mista in Coppa del Mondo a Sofia - pentathlon, Alice Rinaudo e Matteo Bovenzi sesti nella staffetta mista in Coppa del Mondo a Sofia - Si chiude la quarta ed ultima tappa di Coppa del Mondo 2024 di pentathlon moderno: a Sofia, in Bulgaria, nella staffetta mista l'Italia chiude al sesto ...

Pentathlon, Alice Rinaudo 16ma nella tappa di Coppa del Mondo di Sofia - pentathlon, Alice Rinaudo 16ma nella tappa di Coppa del Mondo di Sofia - La quarta tappa della Coppa del Mondo 2024 di pentathlon moderno, in corso a Sofia, in Bulgaria, porta in dote, in casa Italia, il 16° posto di Alice ...