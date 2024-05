Israele - le famiglie degli ostaggi | È Netanyahu che non li vuole a casa

10.24 Dopo le manifestazioni di ieri in più città israeliane, tra cui Tel Aviv, le famiglie degli ostaggi in mano ad Hamas nella Striscia di Gaza chiedono al premier Netanyahu che si faccia l' accordo su Gaza. "A poche ore da Yom ha-Shoah, vogliamo ...

Il 7 maggio ricorreranno 7 mesi esatti dallo scoppio della guerra a Gaza fra Israele e i miliziani palestinesi di Hamas, e in queste ore si intensificano le trattative per una tregua . Al Cairo sarebbero in corso i colloqui per raggiungere un ...

La ministra spagnola Rego: "Grazie ai giovani europei che occupano per la Palestina" - La ministra spagnola Rego: "Grazie ai giovani europei che occupano per la Palestina" - Durante la seduta del Consiglio dell’Unione europea sulla gioventù, la ministra spagnola della Gioventù e dell'Infanzia Sira Rego ha espresso il proprio supporto alle manifestazioni di protesta in c ...

Bambina di 2 anni e mezzo azzannata da un pitbull a Milano: è in gravi condizioni - Bambina di 2 anni e mezzo azzannata da un pitbull a Milano: è in gravi condizioni - Una bambina di 2 anni e mezzo è stata azzannata da un pitbull, mentre giocava con la sorellina gemella in un appartamento di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. La piccola si trova attualmente ...

L’intelligenza artificiale (grazie all’addestramento umano) imbroglia e inganna. Tutti i rischi e i pericoli - L’intelligenza artificiale (grazie all’addestramento umano) imbroglia e inganna. Tutti i rischi e i pericoli - “Non dormo la notte se penso ai rischi e alla mancanza di regole”. Sam Altman, il papà di ChatGPT lo aveva detto lo scorso febbraio. Una delle molte voci che da mesi lanciano allarmi sull’intelligenza ...