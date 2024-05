Israele-Gaza - Mattarella a Herzog | Indispensabile cessazione ostilità per dialogo su due Stati

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 14 maggio 2024) (Adnkronos) – "In questo giorno di giustificato orgoglio del popolo israeliano, assistiamo con grandissima preoccupazione ai drammatici sviluppi nella regione, sempre più segnata da violenza e tensioni. In tale contesto, desidero ribadire l’impegno dell’Italia affinchépossa esercitare in pace e sicurezza il proprio diritto inalienabile a esistere". E' quanto si legge nel messaggio che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.