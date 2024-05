Isola ecologica di via Ceresio Lavori in dirittura d’arrivo

(Di martedì 14 maggio 2024) La raccolta porta a porta di vetro e lattine dovrebbe scattare dall’estate. È l’effetto del completamento deidel nuovo centro di raccolta di via, atteso a breve, che consentirà di ricevere il materiale e farà sparire le campane per la raccolta ancora disseminate in città. Il termine ipotizzato per la chiusura del cantiere è l’inizio del mese prossimo, visto che gli interventi hanno subìto un rallentamento a causa del maltempo delle scorse settimane. Una volta ultimato il centro di raccolta osserverà orari più estesi rispetto ad oggi e sarà aperto anche il sabato pomeriggio. Per quanto riguarda le nuove modalità di raccolta del vetro e dell’alluminio Asm Isa fornirà ai condomini i contenitori dedicati, così come farà per le utenze familiari. Sarà una distribuzione inevitabilmente scaglionata. La nuova area di raccolta è attrezzata ...

Nuova pavimentazione stradale su via Ceresio - Nuova pavimentazione stradale su via ceresio - Da lunedì 13 a venerdì 24 maggio, dalle 20 alle 6, la Dsu Manutenzione infrastrutture eseguirà in via ceresio, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Fola e il civico 9, i lavori relativi alla ...

Ata sceglie Chiasso per parlare di mobilità e futuro su rotaia - Ata sceglie Chiasso per parlare di mobilità e futuro su rotaia - Nell'anno del 150esimo della stazione ferroviaria, Chiasso ospita l'Ata, l'Associazione traffico e ambiente, che torna ad accendere i riflettori sul tema della mobilità, ovvero uno snodo cruciale per ...

Lavori di pavimentazione in Via Ceresio - lavori di pavimentazione in Via ceresio - Dopo già i numerosi annunci di limitazioni al traffico per le strade della Città di Lugano, durante il mese di maggio si aggiunge un ulteriore cantiere notturno in via ceresio.