(Adnkronos) – Joe Bastianich abbandona l’ Isola dei famosi 2024 a causa di un problema di salute . Elenoire Casalegno ha accolto lo chef in Palapa e gli ha chiesto di spiegare la sua attuale situazione durante la puntata andata in onda ieri, lunedì ...

L’Isola dei Famosi, un naufrago verso il ritiro L’indiscrezione - L’Isola dei famosi, un naufrago verso il ritiro L’indiscrezione - L'Isola dei famosi, un altro naufrago va verso il ritiro Ecco cosa emerge dall'ultima indiscrezione che circola in rete ...

Isola dei Famosi, il reality va incontro a un nuovo cambio di programmazione! Ecco quando andrà in onda! - Isola dei famosi, il reality va incontro a un nuovo cambio di programmazione! Ecco quando andrà in onda! - Ancora un nuovo cambio di programmazione per l'Isola dei famosi: eccon quando andrà in onda il reality di Canale5 condotto da Vladimir Luxuria.

Ballando con le Stelle, Jonathan Kashanian attacca Milly Carlucci: «Parole discriminatorie» - Ballando con le Stelle, Jonathan Kashanian attacca Milly Carlucci: «Parole discriminatorie» - Una delle regole più importanti che segue da sempre è quella di non accettare ex concorrenti di reality show, nonostante alcune particolari ... ex concorrente del Grande Fratello e Isola dei famosi, ...