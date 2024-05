Isola dei Famosi - ennesimo cambio di programmazione in arrivo

Lunedì 13 maggio, in prima serata su Canale 5, ottavo appuntamento con “L’ ISOLA dei FAMOSI ”, il REALITY condotto da Vladimir Luxuria. Al suo fianco ritroviamo gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire ...

Audio Pietro Fanelli: “Smaschero Zorzi, mi chiede foto dei genitali” - Audio Pietro Fanelli: “Smaschero Zorzi, mi chiede foto dei genitali” - Pietro Fanelli, ex concorrente tra i più discussi dell’edizione in corso de L’Isola dei famosi, ha attaccato Tommaso Zorzi. In particolare il ‘poeta’ ha sostenuto che l’influencer milanese gli avrebbe ...

Isola dei famosi 2024, Joe…" - Isola dei famosi 2024, Joe…" - Joe Bastianich abbandona l’Isola dei famosi 2024 a causa di un problema di salute. Elenoire Casalegno ha accolto lo chef in Palapa e gli ha chiesto di spiegare la sua attuale… Leggi ...

Cambio programmazione Mediaset 19/05: Endless Love alle 14:45, L'Isola dei famosi di sera - cambio programmazione Mediaset 19/05: Endless Love alle 14:45, L'Isola dei famosi di sera - cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso della giornata ... Nella fascia del prime time, invece, ci sarà un nuovo appuntamento con L'Isola dei famosi: il reality show condotto da Vladimir ...