Isola 18 - ecco gli ascolti dell’ottava puntata

(Di martedì 14 maggio 2024) Ieri sera è andata in onda l’ottavade L’dei Famosi, il game show condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria dopo due stagioni da opinionista e giunto alla sua diciottesima edizione. Rai Uno ha invece offerto ai suoi telespettatori un nuovo episodio della prima stagione de Il Clandestino, la serie tv con Edoardo Leo che sta ottenendo ottimi consensi di pubblico e critica. Nonostante l’arrivo di tre nuovi naufraghi, il faccia a faccia fra Rosanna Lodi e Greta Zuccarello e l’incontro fra Samuel Peron e la sua compagna Tania Bambaci, il reality show di Canale 5 non accenna a decollare. A poche settimane dalla finale, che si terrà, salvo spostamenti di palinsesto dell’ultima ora, domenica 9 giugno, L’dei Famosi continua a intrattenere davanti alla tv “solo” poco più di 2 milioni di due milioni di telespettatori. ...

Una Puntata onestamente insulsa, quella dell' Isola dei Famosi andata in onda ieri lunedì 13 maggio . Il reality, condotto da Vladimir Luxuria e con Elenoire Casalegno inviata, tornerà poi sullo schermo domenica prossima (e non lunedì).

E' da poco terminata l' ottava puntata de L' Isola dei Famosi 2024 , il reality show condotto da Vladimir Luxuria. Ad affiancare in studio la conduttrice gli opinionisti: Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese. Inviata in Honduras,

L' Isola dei Famosi è andata in onda su Canale 5 lunedì 13 maggio con la sua ottava puntata , durante la quale i colpi di scena non sono mancati. I naufraghi, come spiegato anche nel riassunto delle giornate precedenti, hanno trascorso una

