Isabelle Huppert presiderà la Giuria alla Mostra del cinema di Venezia - isabelle huppert presiderà la Giuria alla Mostra del cinema di Venezia - Dopo l'annuncio del Leone d'Oro alla carriera al "pensionato" Peter Weir, arriva la notizia che la grande attrice francese isabelle huppert sarà la presidente della Giuria alla prossima Mostra del cin ...

Sveva Alviti è la madrina di Venezia 2024: chi è l’attrice ex fotomodella che aprirà e chiuderà il Festival - Sveva Alviti è la madrina di Venezia 2024: chi è l’attrice ex fotomodella che aprirà e chiuderà il Festival - Almeno a giudicare dalle prime indicazioni della Biennale. Che ha scelto la divina isabelle huppert come presidente della giuria principale. Ex modella, nata a Roma il 14 luglio 1984, Sveva Alviti può ...

A Venezia vince il merito: la Mostra del cinema a Barbera per altri due anni - A Venezia vince il merito: la Mostra del cinema a Barbera per altri due anni - Era nell'aria, il sito Dagospia l'aveva anticipato ma solo adesso si è avuta la conferma ufficiale: Alberto Barbera continuerà a guidare la Mostra del Cinema di Venezia ...