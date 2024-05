Invecchiare con poco testosterone - più rischi di mortalità | lo studio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Milano, 13 mag. (Adnkronos Salute) -connel sangue potrebbe aumentare ilo di morte negli uomini. E' quanto emerge da una revisione sistematica e una metanalisi che ha esaminato 11 studi su oltre 24mila partecipanti, per chiarire il legame tra ormoni sessuali,e malattie cardiovascolari nella popolazione maschile con l'avanzare degli anni. I risultati del lavoro, condotto da ricercatori dell'Università dell'Australia Occidentale, in collaborazione con colleghi di Australia, Europa e Nord America, sono pubblicati su 'Annals of Internal Medicine'. L'analisi indica che "solo gli uomini con basse concentrazioni ditotale avevano uno più alto diper tutte le cause". Un dato ...