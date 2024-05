Internazionali - Pietrangeli e i continui forfait di Berrettini | Almeno prima era colpa della Satta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 14 maggio 2024) Altro giro altra frecciata. Lo storico campione azzurro del tennis Nicolastavolta se la prende con Matteo, colpevole, a suo dire, dell'ennesimo infortunio che gli ha fatto saltare glidi Roma. "Ancora non ho capito Matteo cos'abbia - ha detto in una recente intervista a 'Mowmag' -,dicevano che giocava male perfidanzata, ora non lo so. Non mi interessa la vita sentimentale di, sono affari suoi, però sinceramente non so perché ha mollato a Roma. Se dice che sta sempre male evidentemente sarà malato. Non faccio il chiromante ma forse ci saranno anche fattori mentali oltre che fisici". Matteo e Melissa ormai non stanno più insieme da qualche mese, ma l'ex numero sei al mondo non è scampato alle ...