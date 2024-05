Internazionali d’Italia 2024 | programma - orari e ordine di gioco mercoledì 15 maggio

(Di martedì 14 maggio 2024) Il, glie l’didegliper la giornata di15. A livello femminile si completano i quarti di finale, con Ostapenko e Sabalenka ad aprire ildiurno alle 13:00 ed Azarenka e Collins che giocheranno in sessione serale. Tra gli uomini invece iniziano i quarti, con le prime due sfide: Tabilo-Zhang e Zverev-Fritz. CAMPO CENTRALE Ore 13:00 – (9) Ostapenko vs (2) Sabalenka Non prima delle 15:00 – (29) Tabilo vs Zhang Ore 19:00 – (24) Azarenka vs (13) Collins a seguire – (3) Zverev vs (11) Fritz GRAND STAND ARENA Ore 12:00 – Bublik/Shelton vs Cerundolo/Etcheverry Non prima delle 13:30 – Arevalo/Pavic vs (3) Ram/Salisbury PIETRANGELI Ore 14:00 – ...

