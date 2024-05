Internazionali di tennis d’Italia Programma del 14 maggio 2024

La bielorussa si è imposta in rimonta sull'ucraina, prossima avversaria la lettone Ostapenko ROMA - Aryna Sabalenka ai quarti degli Internazionali d'Italia, in corso sulla terra rossa del Foro Italico. La bielorussa, numero 2 del mondo e del ...

Era l'ultimo italiano in tabellone ROMA - Anche l'ultimo azzurro in tabellone saluta gli Internazionali d'Italia. Niente da fare per Stefano Napolitano, che sulla terra rossa della Grand Stand Arena lotta come può ma alla fine cede il passo al ...