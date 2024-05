Inter - Xavi parla di Vitor Roque | Vi svelo qualcosa sul suo futuro

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 14 maggio 2024), allenatore del Barcellona, hato deldi, associato pure all’in prestito Il tecnico del Barcellonavenuto in conferenza stampa perre di, attaccante accostato all’tra le altre. PAROLE – «Il suosi vedrà a fine stagione, non ho informazioni perre adesso. Da allenatore so che ci sono altri