Inter - Mkhitaryan | Eliminazione in Champions? Il motivo è stato QUESTO Sul futuro…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 14 maggio 2024) Le parole di Henrikh, centrocampista armeno dell’, sulla sua avventura in nerazzurro. I dettagli Henrikhha parlato della stagione dell’ai microfoni di ArmSport. SCUDETTO– «Due mesi prima del derby che poteva decidere lo scudetto, tutta la squadra faceva calcoli per capire se sarebbe stata decisiva: al fischio finale non so cosa mi sia successo, sensazioni indescrivibili.