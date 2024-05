Inter-Lazio - un’assenza per Tudor Un big tra panca e tribuna ? CdS

(Di martedì 14 maggio 2024) Oggi laritorna a lavorare per preparare la partita contro l’, che si terrà domenica alle 18. Igordovrà fare a meno di un big in difesa, mentre un altro va verso l’ennesima esclusione. SPERANZA ? Verso. Se la squadra di Simone Inzaghi, che oggi verrà premiato a Piacenza, ritornerà ad allenarsi solamente domani, quella di Igorinizierà a farlo a partire da oggi. Il tecnico croato spera ancora nella qualificazione in Champions League e per farlo dovrà battere l’sperare in una caduta della Roma contro il Genoa per un eventuale sorpasso sui cugini. Contro i campioni d’Italia,dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli, diffidato contro l’Empoli e ammonito. Al posto suo, pronto ...

I tifosi chiedono ai biancocelesti di superare i cugini. Decisiva la sfida contro l'ex Inzaghi - I tifosi chiedono ai biancocelesti di superare i cugini. Decisiva la sfida contro l'ex Inzaghi - Domenica è stata una giornata indimenticabile. Emozioni a non finire non solo per i tifosi, ma anche per capitan Ciro Immobile che dopo la standing ovation all'Auditorium e l'abbraccio con gli eroi ...

Luis Alberto e Lazio, prove di divorzio: A Doha e Siviglia lo vogliono a parametro zero, ma Lotito chiede almeno 10-15 milioni - Luis Alberto e Lazio, prove di divorzio: A Doha e Siviglia lo vogliono a parametro zero, ma Lotito chiede almeno 10-15 milioni - Chissà se invece tudor lo rilancerà domenica a San Siro contro l’ex Simone Inzaghi, che lo aveva gestito con i suoi pro e contro, ma non se lo riprenderebbe a Milano. L’Inter ha già preferito ...

Calciomercato, Luis Alberto si confronta con Tudor e la società - Calciomercato, Luis Alberto si confronta con tudor e la società - CALCIOMERCATO LUIS ALBERTO LAZIO RASSEGNA STAMPA – Luis Alberto è stato ... Nel frattempo, l’obiettivo più prossimo sarà il ritorno contro l’Inter e resta da capire se tudor deciderà di concedere ...