Inter - contro la Lazio 210 000 richieste di biglietti | ci sono pure Ligabue e Tananai

(Di martedì 14 maggio 2024) Chi volesse acquistare iperdi domenica pomeriggio alle ore 18:00 può mettersi in fila, armarsi di pazienza e attendere: per la partitapervenute 210.000. Servirebbero 3 San Siro per contenere tutti i tifosi che non vogliono perdersi l’ultima partita casalinga dei nerazzurri, quella che vedrà Lautaro Martinez alzare la coppa che celebra il 20° Scudetto. Nel pre-partita ogni spettatore riceverà un cartoncino per comporre la coreografia sugli spalti. Saranno presenti rappresentanti della Grandedel 1966 e quelli del Triplete del 2010. Verrà anche trasmesso un video con i momenti più iconici del campionato. Sarà allestito un palco che ospiteràche canterà “Urlandoil cielo” e ...

Stanno arrivando proprio in queste ore le Prime richieste di informazioni a proposito dei biglietti di Milan-Inter . La partita si giocherà tra poco meno di due mesi, visto che è in programma in calendario nel weekend del 21 aprile , anche se non si ...

Occorre attendere un po’ per i biglietti di Monza-Napoli , considerando il fatto che l’iscrizione dei campioni d’Italia alla corsa per la conquista di un posto in Champions League ha fatto inevitabilmente crescere le aspettative dei tifosi. Dunque, ...

Inter-Lazio , Tutte le informazioni sui biglietti per il match del campionato di Serie A in cui verrà consegnata la coppa dello scudetto alla squadra di Simone Inzaghi. biglietti – A seguire informazioni pubblicati sul sito del club nerazzurro ...

