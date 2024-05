Inter - andamento dei prestiti | Esposito jr eroe di La Spezia!

(Di martedì 14 maggio 2024) Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. Francesco Piosegna un gol decisivo per l’a stagione dello. RIEPILOGO– Grande soddisfazione in casaper la conclusione della stagione regolare in Serie B. In cui l’assoluto è Francesco Pio, che segna appena il terzo gol stagionale, ma decisivo nel 2-1 delloal Venezia che regala la salvezza ai liguri. Il suo futuro è ancora decidere, ma il primo anno da professionista fa ben sperare sulle sue prospettive future. Dramma invece per la Ternana di Franco Carboni, che sarà costretta a giocare il playout contro il Bari per rimanere in Serie B. Invece Eddie Salcedo ...

Molti giocatori di proprietà dell' Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Sebastiano Esposito segna il gol decisivo per la vittoria e per la classifica della Sampdoria.

