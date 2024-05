(Di martedì 14 maggio 2024) L'ha erogato nei primi tredel 2024 quasi 4,8di euro (4.798,6 milioni) per l'a 6.087.406 famiglie nel complesso per 9.648.554 figli. La media mensile dei nuclei beneficiari nel 2024 è di 5.967.365 famiglie. L'importo medio mensile erogato per famiglia nei primi tredel 2024 è stato di 268 euro mentre l'medio mensile per figlio è stato di 169 euro. Lo si legge nell'Osservatorio sull'secondo il quale nel 2023 erano stati18,1per 6,5 milioni di famiglie coinvolte nel complesso.

Gli analisti di Citi: l’incremento è di 63 miliardi in poco più di un anno ma la quota resta al 20% perché lo stock del debito aumenta in valore assoluto

Gli analisti di Citi: l’incremento è di 63 miliardi in poco più di un anno ma la quota resta al 20% perché lo stock del debito aumenta in valore assoluto

Inps, in tre mesi erogati 4,8 miliardi per l'assegno unico - Inps, in tre mesi erogati 4,8 miliardi per l'assegno unico - L'Inps ha erogato nei primi tre mesi del 2024 quasi 4,8 miliardi di euro (4.798,6 milioni) per l'assegno unico a 6.087.406 famiglie nel complesso per 9.648.554 figli. La media mensile dei nuclei benef ...

Fincantieri segna marginalità in crescita, Folgiero: confermata l’efficacia del piano aumento - Fincantieri segna marginalità in crescita, Folgiero: confermata l’efficacia del piano aumento - Il carico di lavoro complessivo del gruppo ha raggiunto al 31 marzo 2024 il livello record di circa euro 39,3 miliardi di cui euro con uno sviluppo delle ...

Scommesse sportive in agenzia: nei primi quattro mesi del 2024 raccolti oltre 2 miliardi di euro, spesa a 321,5 milioni - Scommesse sportive in agenzia: nei primi quattro mesi del 2024 raccolti oltre 2 miliardi di euro, spesa a 321,5 milioni - ROMA – Nei primi quattro mesi del 2024 le scommesse sportive in agenzia hanno totalizzato una raccolta da oltre 2 miliardi di euro: è il totale ...