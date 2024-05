Ingordigia | Gigi Riva racconta vita - morte e truffe di Massimo Bochicchi - il broker dei vip

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 14 maggio 2024) La vicenda aveva già tutti gli elementi possibili per poter diventare un romanzo, anche se il mistero, i colpi di scena, gli eccessi e i personaggi che ne fanno parte sarebbero perfetti anche per un film. A mettere nero su bianco l’ascesa repentina e la successiva rovinosa caduta dio, il “dei vip” che secondo l’inchiesta a lui collegata avrebbe mosso denaro per 1,8 miliardi di euro e truffando gli investitori per 600 milioni, èche torna in libreria con “” (Ed. Mondadori), quarta fatica letteraria dopo “L’ultimo rigore di Faruk”, “Non dire addio ai sogni” e “Il più crudele dei mesi”. Dopo aver affrontato temi vicini alla sua storia personale, come l’ex Jugoslavia, il calcio e la Nembro travolta dal Covid, il giornalista bergamasco di Domani ...