Infortunio sul lavoro al centro ippico - muore nel Pisano

(Di martedì 14 maggio 2024) Un 57enne è morto stamani in undi Crespina Lorenzana, nel. Secondo quanto si è appreso, l'uomo stava riaccompagnando un cavallo dentro le stalle quando l'animale ha avuto uno scatto repentino schiacciandolo contro lo stipite del cancello: inutili i soccorsi prestati dai sanitari. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio del personale della medicina deldell'Asl Toscana nord ovest e dei carabinieri. La vittima, di Livorno, lavorava da molti anni nel maneggio. Nelsi allenano cavalli per competizioni sportive di vario genere.

