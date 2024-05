Infortunio per Zaniolo | le condizioni - Europeo a rischio?

Non una serata da ricordare per Nicolò Zaniolo , centrocampista offensivo ex Roma in prestito all`Aston Villa dal Galatasaray: questa sera,...

Problemi per l’Aston Villa e forse anche per la Nazionale. Al 28? del match tra il Lille e la squadra di Emery, nel ritorno dei quarti di finale di Conference League, Nicolò Zaniolo ha chiesto il cambio dopo essere rimasto a terra. La panchina ha ...

Ore di attesa per Nicolò Zaniolo. Il giocatore dell`Aston Villa ha patito un infortunio durante l`ultima gara dei suoi, giocata ieri contro il Liverpool, e ora.

L'ex viola Antonio Di Gennaro è intervenuto oggi a "Chi si compra", in diretta su Radio Firenzeviola, cominciando dall'analisi sulla vittoria di ieri sera: "Il ...

Victor Osimhen è a fortissimo rischio per la trasferta di venerdì a Firenze. Affaticamento muscolare per l'attaccante che ieri ha svolto lavoro di recupero. Mancano ...