Influenza aviaria - cresce l’allarme | la situazion - i rischi per la salute

(Di martedì 14 maggio 2024) In Usa dopo il latte trovate tracce anche nelle acque reflue. Scienziati preoccupati che il bestiame diventi serbatoio di H5N1, trasformandosi in «incubatore» in cui i virusli si scambiano materiale genetico e mutano fino a trasmettersi all’uomo