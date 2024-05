Incidente sul Raccordo | camion si ribalta sulla complanare

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 maggio 2024 –del GrandeAnulare, poco dopo il chilometro 11, dove unsi èto. Stando ad una prima ricostruzione, non risulterebbero coinvolti altri veicoli: l’ha causato una perdita di gasolio. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale ed il personale sanitario del 118, per prestare le cure al conducente ferito. Traffico in tilt prima dell’uscita 31 Fiumicino-Ponte Galeria. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

