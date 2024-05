Incidente sul lavoro - capo squadra di Napoli servizi colpito da trave | è in coma

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 14 maggio 2024) Versa in condizioni critiche all’ospedale del Mare l‘operaio di 58 anni che, sabato scorso, è statoda unain ferro staccatasi da una gru vicino a un capannone in via Volpicelli, a Ponticelli, quartiere orientale di. La vittima, nonchédi, un’azienda municipalizzate del Comune partenopeo, è attualmente in. L'articolo Teleclubitalia.