Incidente in tangenziale est a Milano - grave un giovane motociclista | oltre 7 chilometri di coda

(Di martedì 14 maggio 2024) Undi 29 anni è rimasto ferito in unavvenuto martedì mattina alle 8.50 sullaest di, nei pressi del raccordo con la A1, dopo l’uscita di Rogoredo. Secondo una prima ricostruzione, l’ha coinvolto un’automobile e una motocicletta, su cui viaggiava il ventinovenne. Non è chiara, al momento, la dinamica dello schianto, ma ilè stato sbalzato in aria ed è finito contro l’asfalto. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica coordinate dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza. I soccorritori, una volta stabilizzato il, lo hanno portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda. Le sue condizioni sembrano essere piuttosto gravi. Per consentire i soccorsi il traffico è stato ...

