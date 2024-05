(Di martedì 14 maggio 2024) Idel Covid19 dell’Associazione #Sereniesempreuniti hanno voluto così commentare la notiziarichiesta l’archiviazione da parte della procura di Bergamo del filone locale dell’Covid. "Il capitolo sull’ospedale di Alzano Lombardo è stato la matrice della maxi-che ha poi portato ad individuare responsabilità apicali nella gestione dellache hanno riguardato ministeri, la presidenza del Consiglio e altissimi funzionari. Tutti archiviati dal tribunale dei ministri di Brescia, contro cui non si può fare opposizione in Italia. Mentre abbiamo invece presentato ricorso alla Cedu. Perciò crediamo che la richiesta di archiviazione in merito ai reati di epidemia colposa e omicidio colposo nei confronti di Francesco ...

Le parole dello scrittore dal Salone del libro di Torino Roberto Saviano ritorna in Rai. Dopo le polemiche di un anno fa, con la rete pubblica che aveva bloccato la sua trasmissione lo scrittore riuscirà a far trasmettere il suo programma. La ...

Bergamo. Appresa la notizia sulla richiesta di archiviazione per l’ Inchiesta Covid , per competenza territoriale della Procura di Bergamo, sul caso dell’ospedale di Alzano Lombardo, i familiari delle vittime del Covid 19 dell’associazione ...

Inchiesta sulla pandemia . I familiari delle vittime: "Non smettiamo di crederci" - Inchiesta sulla pandemia . I familiari delle vittime: "Non smettiamo di crederci" - Dopo la richiesta di archiviazione da parte della procura di Bergamo della parte locale "Restano in piedi altri filoni della maxi indagine di cui continuiamo a dare testimonianza".

Roberto Saviano torna in Rai: “Tutto merito dei parenti delle vittime di mafia” - Roberto Saviano torna in Rai: “Tutto merito dei parenti delle vittime di mafia” - Il programma "Insider" di Roberto Saviano andrà in onda a settembre dopo un anno di stop causato da presunte pressioni politiche ...

Memorial Day del Sap, in raccoglimento per commemorare le vittime del dovere - Memorial Day del Sap, in raccoglimento per commemorare le vittime del dovere - La celebrazione ricade nell'ambito delle manifestazioni svolte ogni anno dalla sigla sindacale di polizia, in occasione 32esimo anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio ...