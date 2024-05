Inchiesta Liguria - perché Toti è indagato per falso e cosa c’entrano le mascherine Covid

(Di martedì 14 maggio 2024) Giovannie il suo capo di gabinetto Matteo Cozzani risulterebbero indagati per. Nel 2021 i dati sui contagisarebbero stati gonfiati per ottenere più vaccini. Non solo, spunta anche un nuovo fascicolo su una presunta frode riguardante le forniture sanitarie, in particolare le. Oggi sono attesi gli interrogatori dei due fratelli Testa, accusati di corruzione elettorale aggravata al fine di agevolareNostra.

