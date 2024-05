Inchiesta ligure e Pnrr | l' Italia rischia lo stop dei cantieri Le ombre agitano Meloni che apre il pool anticorruzione

(Di martedì 14 maggio 2024) L'che ha travolto il presidente della Liguria Totidi colpire l'intero governo. Sta emergendo infatti sempre con più chiarezza un legame tra l'opera principale del, la diga di Genova, e questo scandalo legato a presunti favori all'imprenditore Spinelli in cambio di denaro. Ora la premier- sostiene Repubblica - spinge per le dimissioni di Toti e punta a chiudere la partita prima delle Europee. Ecco spiegata la mossa di ieri, quella di presiedere il neonato comitato per lottare contro le truffe sul. È un segnale chiaro, una presa di distanze dal governatoree dall’intera vicenda genovese. Ma non basta. La leader di Fratelli d’decide di lanciare personalmente il nuovo format nel comitato — nato da un’idea di Raffaele Fitto ...

Bioeconomia circolare motore per il Sud, ma il Pnrr la ignora - Bioeconomia circolare motore per il Sud, ma il pnrr la ignora - La bioeconomia circolare ha un enorme potenziale e può rappresentare una leva importante di sviluppo per il Mezzogiorno e per l’Italia. A patto, però, che sia sostenuta da una vera politica industrial ...

Riforma della giustizia tra contrasti duri e timidi auspici - Riforma della giustizia tra contrasti duri e timidi auspici - Tra le tante riforme che l’Ue si aspetta (e che se non concretizzate rischiano di condizionare il godimento dei fondi pnrr) c’è quella sulla giustizia, che occupa a tempo pieno la politica, così come ...

Pnrr, il contenzioso con Fastweb-Aruba. Al governo rischia di costare 50 mln - pnrr, il contenzioso con Fastweb-Aruba. Al governo rischia di costare 50 mln - avrebbe chiarito che nonostante la pronuncia del Consiglio di Stato non sussistono rischi per quanto riguarda l’utilizzo dei fondi europei del pnrr. Il governo e le società coinvolte studiano una ...