Inchiesta in Liguria - Spinelli | Io preso in giro da Toti Finanziavo tutti legalmente

(Di martedì 14 maggio 2024) Emergono i primi dettagli dell'interrogatorio di garanzia di Aldo, l'imprenditore indagato nell'sulle presunte corruttele in. "Sono statoinda", ha detto al giudice e al pm della procura di Genova, che gli contestano di aver pagato in tre anni tangenti per 75mila euro al governatore per ottenere favori e delibere. "Ho dato finanziamenti sempre rispettando la legge a, perfino alla Bonino che nemmeno conoscevo", ha però risposto. E lo avrebbe fatto contro il parere del figlio Roberto, scrive il Corriere della Sera, che non condivideva la gestione imprenditoriale "di versare soldi alla politica". Questa posizione emergerebbe anche da un'intercettazione depositata agli atti (GLI INCONTRI ...

Il primo cittadino: «Sta a Giov anni decidere cosa fare, Genova e la Liguria non si fermano. E’ vero, in porto è un assalto alla diligenza ed è giusto così»

