Incendio in un terreno a Casalotti - le fiamme arrivano vicino alle abitazioni

(Di martedì 14 maggio 2024) I vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore per domare l'. Le, che hanno bruciato sterpaglie, hanno minacciato le case.

Celebrazioni di fede e tradizione: onorando San Filippo d’Agira a Piazza Armerina – VIDEO - Celebrazioni di fede e tradizione: onorando San Filippo d’Agira a Piazza Armerina – VIDEO - Domenica 12 maggio, Piazza Armerina ha vissuto una giornata intensa di devozione e tradizione, celebrando San Filippo d'Agira, patrono del Quartiere Casalotto, ...

Farra di Soligo. Cacciatore aggredito da due pitbull nel bosco: «Volevano sbranarmi, ho sparato per allontanarli» - Farra di Soligo. Cacciatore aggredito da due pitbull nel bosco: «Volevano sbranarmi, ho sparato per allontanarli» - FARRA DI SOLIGO (TREVISO) – Cacciatore rischia di essere sbranato nel bosco da due Pitbull, scappati dal recinto di una casa. E' stato costretto a sparare un colpo in aria ...

La farmacia comunale mette fine al servizio notturno. La rabbia dei residenti - La farmacia comunale mette fine al servizio notturno. La rabbia dei residenti - Si movimentano i cittadini di casalotti per la chiusura serale del servizio di prossimità. Sulla questione è intervenuta la presidente del municipio Giuseppetti che chiede chiarezza ...