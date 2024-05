E venne il giorno. No, non quello delle elezioni Usa: ne mancano ancora 200. E neppure quello – almeno speriamo – del Giudizio Universale. Ma quello in cui Donald Trump è comparso in un’aula di tribunale come imputato in un processo penale: non era ...

In Tunisia il presidente Kais Saied continua la repressione del dissenso. Alla vigilia della visita della premier italiana Giorgia Meloni, per discutere quello che ha definito un “nuovo approccio” all’immigrazione irregolare e alla cooperazione ...

Terremoto in Regione Liguria dove il presidente della Liguria Giovanni Toti è stato arrestato per corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio. Il governatore è stato posto ai domiciliari nell'ambito di ...

"Inaccettabile il carcere per i giornalisti". Il presidente dell'Odg interviene dopo il caso Napolitano - "Inaccettabile il carcere per i giornalisti". Il presidente dell'Odg interviene dopo il caso Napolitano - Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine, prende le difese del cronista de il Giornale condannano a otto mesi di carcere: "Rifiutiamo l'idea che in un Paese democratico venga anco ...

A Napoli sequestrata la nota pizzeria Dal Presidente. “Gestita dal clan Contini” - A Napoli sequestrata la nota pizzeria Dal presidente. “Gestita dal clan Contini” - NAPOLI – Sequestrata la nota pizzeria napoletana “Dal presidente”, in via dei Tribunali. Secondo le indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Napoli la gestione ...

Mattarella, l'abbraccio ai baby detenuti di Nisida: «Io più meridionale di voi» - Mattarella, l'abbraccio ai baby detenuti di Nisida: «Io più meridionale di voi» - «Questo non è il mio mondo. Questo non è il mio spazio. Non ce la faccio. Io sono altro. C’è una voce dentro di me che mi dice che non posso stare qui. Ci sono ...