In piena notte - ruba 177 euro dai distributori automatici dell’ospedale Papa Giovanni | 40enne in manette

(Di martedì 14 maggio 2024) Bergamo. Ha tentato di forzare la macchinetta del parcheggiosenza successo. Ma mentre trafficava è stato visto da un passante che ha avvertito il 112. Mentre sul posto arrivava una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Bergamo, che nel frattempo avevano allertato gli addetti alla vigilanzadella presenza del malvivente, l’uomo ha fatto perdere le proprie tracce. Erano le 3.30 dellatra lunedì 13 e martedì 14 maggio, quando si è introdotto nei corridoi della struttura e si è diretto aidella Torre 7. Le guardie lo hanno visto attraverso le telecamere e sono intervenute per fermarlo, ma ormai il ladro aveva già forzato le macchinette impossessandosi di 177in monetine. ...

