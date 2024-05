In Europa torna la naja | la polemica sulla leva tiene banco ma ecco cosa succede davvero

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 14 maggio 2024) Inla. Il servizio militare obbligatorio che tanti ricordano con nostalgia e altrettanti sono felici di aver evitato. A lanciare il sasso il 24 gennaio scorso il generale Patrick Sanders, Capo di Stato Maggiore dell'esercito di re Carlo d'Inghilterra. «Il popolo britannico deve essere pronto a combattere la Russia. Siamo in una situazione prebellica», ha affermato. Per poi precisare, per chi non l'avesse capito, che dovranno essere proprio i cittadini «a imbracciare le armi in una guerra contro Vladimir Putin perché l'esercito professionale di oggi è troppo piccolo, 74.110 uomini non bastano». Le dichiarazioni controrrente del "Vannacci" in terra d'Albione non sono piaciute al primo ministro Rishi Sunak che ha smentito il ritorno del servizio militare obbligatorio, abolito nel 1960. Ma gli Alleati di Londra nella Nato ...