In Concorso c' è Paolo Sorrentino con Parthenope - mentre Valeria Golino presenta il primo episodio della serie da lei diretta L' arte della gioa

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 14 maggio 2024) Pare incredibile pensare che per un anno il Festival di Cannes non ci fu, era il 2020pandemia. Pare incredibile perché il Festival di Cannes 2024, come le edizione che lo hanno riportato alla normalità, si preannuncia ricco e variegato, profondo e anche abbastanza glamour. Madrina di questa edizione è l’attrice Camille Cottin (che sarà protagonista anchecerimonia di chiusura). La compagine italiana non è folta: l’unico italiano incon– nella sezione Un certain Regard c’è invece Roberto Minervini con I dannati (in Italia esce subito, il 16 maggio). ...